Эксперт спрогнозировал двойной рост цен на аренду жилья в Анапе и Сочи

Частное жильё, сдающееся в аренду, подорожает на 30–50% в Краснодарском крае. Такой прогноз дал управляющий партнёр компании-застройщика Андрей Колочинский, пишут «Известия».

Причиной удорожания станет то, что с 1 августа в отели и санатории перестанут пускать непривитых граждан. Это станет пусковым фактором для роста цен на рынке арендного жилья в регионе, считает эксперт.

В зависимости от характеристик объекта стоимость проживания может увеличиться на 30–50%. В первую очередь подорожают качественные объекты, расположенные в шаговой доступности от моря, — рассказал Колочинский в интервью газете.

На июль средняя стоимость аренды жилья в сутки в Сочи составляет 4 тыс. рублей, в Геленджике — 3,4 тыс. рублей, в Анапе — 2,5 тыс. рублей. С введением ограничений стоимость аренды квартир в Сочи в среднем может вырасти с 3,5–4 тыс. рублей в сутки до 5–6 тыс. рублей в сутки.

Август традиционно считается пиковым временем для отпусков. Эксперты уверены, что и этот год исключением не будет. Тем более, что в период пандемии многие предпочитают отдыхать именно на курортах Краснодарского края.

В меньшей степени рост цен затронет устаревший жилой фонд — старые дома и квартиры с устаревшим ремонтом. На сегодня ставка посуточной аренды уже существенно выше, чем в прошлом. По всем трём популярным городам региона — Сочи, Анапа, Геленджик — средний показатель вырос на 16,7%: 3,85 тысячи рублей против 3,3 тысячи годом ранее.

Однако, у этого фактора есть и обратная сторона: россияне не смогут себе позволить отдых по таким высоким ценам и начнут переориентироваться на страны, открытые для посещения, либо вовсе откажутся от отпусков.

Как сообщалось ранее, готовность вакцинироваться ради отдыха в Краснодарском крае выразили только 3% россиян. Ради поездки за границу в мае готовы были привиться 20% респондентов.