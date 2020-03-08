Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК +, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
По его словам, сложные условия текущей конъюнктуры мировой экономики с учётом действия вирусного фактора могут привести к дальнейшему падению нефти в широком диапазоне $25-35.
Рубль в этих условиях может двигаться к отметкам 69-72, и далее ослабиться до 75 и ниже. Российские рынки как фондовые, так и долговые могут испытать значительное снижение, — отметил он.
Покатович добавил, что также может начаться значительный отток капиталов из российских активов, что будет способствовать значительному ускорению понижательной динамики в ценах рублёвых активов.
Ранее NEWS.ru писал, что падение цен на нефть почти до $30 грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией.
9 марта нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение. Майский фьючерс дешевеет на 28,69%, достигая отметки в $32,38 за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI теряет на 31,35% и составляет $28,33 за баррель.
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