https://static.news.ru/photo/46036d14-61d8-11ea-82d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК +, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По его словам, сложные условия текущей конъюнктуры мировой экономики с учётом действия вирусного фактора могут привести к дальнейшему падению нефти в широком диапазоне $25-35.

Рубль в этих условиях может двигаться к отметкам 69-72, и далее ослабиться до 75 и ниже. Российские рынки как фондовые, так и долговые могут испытать значительное снижение, — отметил он.

Покатович добавил, что также может начаться значительный отток капиталов из российских активов, что будет способствовать значительному ускорению понижательной динамики в ценах рублёвых активов.

Ранее NEWS.ru писал, что падение цен на нефть почти до $30 грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией.

9 марта нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение. Майский фьючерс дешевеет на 28,69%, достигая отметки в $32,38 за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI теряет на 31,35% и составляет $28,33 за баррель.