https://static.news.ru/photo/cd66631a-644e-11ea-9250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/www.imago-images.de/Global Look Press

Неопределённость среди инвесторов за минувшие сутки возросла после сообщений о признании коронавируса пандемией, существенном приросте заболевших в Италии и других странах, а также о закрытии президентом США Дональдом Трампом авиасообщения с Европой, сообщил NEWS.ru директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

По его словам, сложившаяся ситуация накрыла финансовые рынки очередной волной распродаж.

На этом фоне инвесторы распродают рискованные активы и уходят из валют развивающихся рынков Emerging markets. Нефть в связи с закрытием авиасообщения Америки с Европой и сильной корректировкой многих стран по своим полётам — например Аэрофлот объявил об отмене полётов по некоторым направлениям в Италию, Германию, Францию и Испанию — продолжает падать и вероятность ухода ниже $30 сильно возрастает, — рассказал он.

Эксперт отметил, что на этом фоне рубль тоже сильно просел и может преодолеть 75 рублей и уйти к 76–78 рублям за доллар, а европейская валюта зеркально на 86–88 рублей. Ослабление рубля может разогнать инфляцию, что поменяет планы ЦБ РФ — как минимум в ближайшей перспективе он не будет снижать ставку.

На мой взгляд, уже пора было бы задействовать резервы и продавать валюту в больших объёмах, чем это было сделано 10 марта в размере $50 млн, которые ничто для рынка, — добавил Абрамов.

Он считает, что улучшить ситуацию может только замедление темпов распространения коронавируса. Эксперт напомнил, что пока лишь Комитет здравоохранения Китая заявил, что в стране прошёл пик эпидемии, однако в Европейской части и США темпы только растут, а учитывая близость стран друг к другу, в Еврозоне можно ожидать новых вспышек пандемии.

Комментируя возможность встречи ОПЕК+, Абрамов подчеркнул, что Саудовская Аравия пока не видит смысла в новых переговорах.

Пока по плану встреча должна состояться в мае-июне 2020 года, однако нельзя исключать, что она может состояться раньше, так как очевидно, что текущее положение дел длительное время не устроит никого, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, ранее главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович отметил, что заявление Всемирной организации здравоохранения о пандемии COVID-19 стало существенным фактором давления вируса на мировую экономику. В ближайшее время оно может быть масштабным.