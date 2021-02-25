Эксперт сделал прогноз по безработице в РФ

https://static.news.ru/photo/58e54e72-77e2-11eb-87a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Безработица в России вернётся на допандемический уровень в 2022 году, угроза роста числа безработных теоретически возможна лишь при новом кризисе с другой болезнью. Об этом заявил директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

Скорее всего, восстановление на старые уровни — около 4,5% — произойдёт в 2022 году. В 2021 году ожидаемые темпы роста ВВП (3%) означают, что, скорее, безработица будет выше 4%, — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что пока рынок труда не восстановился, требуется поддержка малого и среднего бизнеса.

Восстановление сектора услуг будет не таким быстрым, в базовом сценарии роста ВВП на 3% доля МСП в России падает. Это не самый позитивный сигнал как в рамках национальных проектов, так и в целом из-за продолжения укрупнения бизнеса, — считает Шибанов.

По его мнению, в пандемию российский рынок труда не изменился и похож на себя в последние десять лет. При этом компании меньше увольняют сотрудников, поскольку создали гибкую систему оплаты труда, основная часть которой выражена в премиях и бонусах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, в стране удалось значительно сократить число зарегистрированных безработных, сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова. По её словам, число людей, получающих пособие по безработице, сократилось до 2,4 млн человек, при условии, что в сентябре за последний год это значение поднималось до 3,7 млн безработных.