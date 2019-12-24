https://static.news.ru/photo/7a1f5ffc-267f-11ea-952b-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов полагает, что для завершения «Северного потока — 2» «Газпром» мог бы обратиться к Китаю или другим странам, сдержанным к санкциям США.

Конечно, в мире совсем немного инжиниринговых компаний, предоставляющих аналогичные услуги, но они есть. Проблема для «Газпрома» тут скорее в том, что почти все необходимые предприятия зарегистрированы в связанных с Западом юрисдикциях, а не в странах-изгоях, для которых дополнительные американские санкции не стали бы чем-то из ряда вон выходящим, — написал Капитонов в своей статье для Московского центра Карнеги.

Также от отметил, что подходящее судно Россия также может приобрести через цепочку фирм или закупить финские глубоководные аппараты. Эксперт полагает, что несмотря на высокую стоимость таких машин, ржавеющие в водах Балтики трубы окажутся финансово и репутационно гораздо хуже.

Как ранее писал NEWS.ru, на строительство собственного судна-трубоукладчика для газопровода «Северный поток — 2» взамен швейцарского может уйти порядка шести лет. Готового в России нет, подобные суда строятся под определённые проекты и редко используются для работ на свободном рынке.