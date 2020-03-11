https://static.news.ru/photo/d8530e50-63ad-11ea-90e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Chen/Xinhua/Global Look Press

После провала переговоров о продлении сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ Саудовская Аравия объявила о намерении нарастить добычу на миллион баррелей в сутки, а также о снижении цен на всю линейку экспортируемых компанией Saudi Aramco нефтепродуктов. Независимый экономист Нарек Авакян рассказал, что стоит за решениями Эр-Рияда.

Мнение эксперта приводит «Вечерняя Москва». Авякан отметил, что Саудовская Аравия не блефует, а пытается «продавить» Москву на продление соглашения.

Для России ничего хорошего здесь нет. Нефть упадёт очень низко, возможно, какое-то время задержится ниже 40 долларов, — предположил эксперт.

По словам Авакяна, на глобальном рынке наблюдался переизбыток нефти ещё до конфликта вокруг соглашения ОПЕК+. Учитывая, что как Саудовская Аравия, так и Россия собираются нарастить добычу, совокупно на рынке может оказаться 5 млн «лишних» баррелей сырья.

Профицит нефти на рынке в 4-5 миллионов баррелей — что-то близкое к катастрофе. Ни о какой более или менее приемлемой стоимости нефти в ближайшие годы говорить не приходится. Тут уж кто первый зажмурится, — резюмировал эксперт.

Как передавал NEWS.ru, нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после неудачных переговоров о сделке ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии, обновив минимумы за последние четыре года. Глава российского Минэнерго Александр Новак допустил, что страны — экспортёры нефти заключат новые договорённости по сокращению добычи.