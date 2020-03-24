https://static.news.ru/photo/0cbf3794-6dbe-11ea-bd72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение банками ипотечных ставок из-за роста курса рубля по отношению к доллару увеличивает банковские риски, особенно в кредитных продуктах, которые выдаются на долгий период, сообщил NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, также на рост ставок повлияло ожидание банков, что ЦБ поднимет ключевую ставку на заседании в прошедшую пятницу, 20 марта. Эксперт напомнил, что это уже случалось в аналогичных ситуациях, например в декабре 2014 года.

Однако ЦБ РФ взял паузу в вопросе повышения или снижения ставки, чтобы иметь возможность более тщательно оценить состояние экономики и финансовой стабильности, — уточнил он.

Деев добавил, что также на решение банков повлиял ажиотажный спрос на недвижимость у населения и увеличение нагрузки по оформлению ипотечных кредитов.

В дальнейшем стоит ожидать, что повышение ставок коснётся большинства российских банков, а также ставки будут повышаться и в других продуктах — в автокредитах и потребительских кредитах, — отметил аналитик.

Ранее NEWS.ru писал, что некоторые российские банки решили повысить ставки по ипотеке и вкладам, другие, наблюдая за изменениями на рынке, выжидают. Позиция многих игроков рынка связана с решением Банка России сохранить ключевую ставку на уровне шесть процентов годовых, принятым 20 марта. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса.