Банки стали чаще навязывать допуслуги при оформлении кредитных карт

Активный рост дистанционных услуг банков привёл к тому, что при получении кредитной карты онлайн люди просто не читают условия соглашения и зачастую им навязываются дополнительные услуги, в том числе и страхование рисков держателей таких карт. Об этом пишут «Известия».

При этом сами банки и страховые компании формально закона не нарушают, однако правозащитники отмечают, что данная уловка как раз рассчитана именно на это и служит лишь показателем для увеличения объёма выданных премий.

В большинстве своём на условия соглашения не обращают внимание молодые люди. Чаще всего это связано с онлайн-оформлением, в то время как при посещении банка большинство просто отказываются от услуги страхования.

Россияне просто невнимательно читают то, что подписывают. Сейчас, когда многое можно оформить онлайн, проблема стала ещё острее. Банк обязан довести информацию до сведения клиента, а вот как он ознакомится с этой информацией, уже никого не волнует, — пояснил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Кроме того, эксперты отмечают, что при подписании полисов через Интернет многие банки уже заранее ставят галочку в пункте, где указывается одобрение страховки. И если эту отметку заранее не снять, то помимо кредитки человек получит в придачу и страховку. Поэтому в любом случае необходимо читать абсолютно все документы до подписания, будь то онлайн-заявка или личное посещение банка.

Ранее эксперт назвал три табу при оформлении кредита. Для каждого вида кредитования существуют свои табу. Если говорить о потребительском кредите, то первое, чего делать нельзя, — заключать договор с банком, не рассчитав полную стоимость кредита.