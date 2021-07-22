Эксперт: Россия отстаёт по реальному уровню доходов населения

Заявление президента России Владимира Путина по поводу корректировки показателей по снижению бедности было аккуратным и консервативным. В целом страна отстаёт от реально располагаемых показателей доходов населения. Об этом Pravda.Ru сообщил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Это не к президенту, а к Росстату. Президент высказался очень аккуратно. 3,9% — это рост валового внутреннего продукта, то есть экономические темпы роста в этом году действительно могут быть даже 4%, — отметил эксперт.

В целом наблюдается рост заработных плат в определённых секторах. Например, не менее половины предприятий повысили зарплаты своим работникам. Только остаётся вопрос, насколько произошло повышение, сообщил Масленников.

При этом эксперт подметил, что если Россия в 2021 году всё-таки выйдет на положительные темы роста в показателе зарплат, то всё равно будет отставать от 2013 года по уровню реально располагаемых доходов населения примерно на 10%.

Ранее стало известно, что для россиян удалёнка оказалась важнее высокой зарплаты. Хотят работать из дома или приезжать в офис только пару раз в неделю 44% респондентов, высокая зарплата в приоритете для 42%, стабильность компании — для 40%.