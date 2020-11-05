Эксперт: повторный локдаун обрушит российскую экономику

Экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин уверен, что российская экономика не способна выдержать второй карантин, который был в начале пандемии коронавируса в стране.
Об этом он
Удар будет серьёзный. К сожалению, наша экономика это выдержать не может. Поэтому его не объявляют, — заявил эксперт, говоря о карантине.
Калугин подчеркнул, что при таком развитии событий «может посыпаться всё». В первую очередь под удар попадёт сфера услуг, в которой задействованы многие граждане РФ.
А люди, которые не получают деньги, они не несут их в магазин, не несут их в банки по кредитам. Соответственно, кредитный кризис, — пояснил экономист.
По его словам, это, в свою очередь, повлечёт множество проблем для банков. Эксперт отметил, что «выживут» в таких условиях только топ-20 российских банков, имеющих поддержку в виде Центробанка.
Ранее NEWS.ru писал о том, что столичное правительство прогнозирует увеличение средних зарплат и инвестиций в 2021–2023 годах, сообщили в пресс-службе мэра города Сергея Собянина.