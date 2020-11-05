Эксперт: повторный локдаун обрушит российскую экономику

https://static.news.ru/photo/ce626412-1f38-11eb-9a43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин уверен, что российская экономика не способна выдержать второй карантин, который был в начале пандемии коронавируса в стране.

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. По его словам, в случае повторного введения локдауна в стране «закрутится спираль убивания экономики».

Удар будет серьёзный. К сожалению, наша экономика это выдержать не может. Поэтому его не объявляют, — заявил эксперт, говоря о карантине.

Калугин подчеркнул, что при таком развитии событий «может посыпаться всё». В первую очередь под удар попадёт сфера услуг, в которой задействованы многие граждане РФ.

А люди, которые не получают деньги, они не несут их в магазин, не несут их в банки по кредитам. Соответственно, кредитный кризис, — пояснил экономист.

По его словам, это, в свою очередь, повлечёт множество проблем для банков. Эксперт отметил, что «выживут» в таких условиях только топ-20 российских банков, имеющих поддержку в виде Центробанка.

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