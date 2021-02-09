Эксперт рассказал, в каком случае можно лишиться ипотечного жилья

https://static.news.ru/photo/15740270-6b56-11eb-9c46-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Вторичное жильё можно потерять после покупки, если обнаружатся нарушения при сделке. Оспорить договор купли-продажи можно будет даже в том случае, если покупатель понятия не имел об этих нарушениях.

Это могут быть рента, право пожизненного пользования, право детей на долю в квартире. Также такими случаями являются мошенничество через доверенность и использование поддельного паспорта, материнский капитал, рассказал агентству ПРАЙМ эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

С новостройками всё предельно просто — никаких вопросов со стороны банка не будет до тех пор, пока заёмщик вовремя вносит платежи, — посоветовал эксперт.

Отсутствие страховки также не станет поводом расторгать ипотеку, однако может отразиться на ставке по кредиту. Поэтому размер ставки стоит закрепить на весь период кредитования, без права банка на её повышение, считает специалист.

В случае со вторичным жильём может возникнуть множество подводных камней. Самый лучший вариант — перед покупкой полностью проверить жильё через опытного брокера или юриста, а также нотариально заверенная сделка.

Также перед приобретением вторичной квартиры нужно проверить наличие по ней долгов за ЖКУ. Если счета не оплачивались более полугода, управляющая компания имеет право подать в суд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ипотеку стоит брать, только если есть уверенность в стабильности своих доходов. Об этом рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.