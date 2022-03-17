Эксперт рассказал, стоит ли брать ипотеку в кризис

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в России, банки оставили ряд предложений по льготной ипотеке, при этом россиянам не стоит кидаться на все возможные варианты с целью вложить деньги, считает эксперт по недвижимости Константин Барсуков, пишет «Слово и Дело». По мнению специалиста, гражданам не следует поддаваться панике. Он уверен, что необходимо отталкиваться от решений, принятых до кризиса.

Сейчас не надо паниковать. Действуйте нормально, без паники, без настроений «купить абы что» — это точно не нужно. Если хотели покупать — покупайте, не хотели — не покупайте. А покупать, лишь бы вложить деньги, не самая лучшая стратегия, — сказал Барсуков.

Он подчеркнул, что в случае уже приобретённой в ипотеку недвижимости можно не торопиться гасить кредит досрочно. По его словам, люди, которые купили квартиры по старым ставкам, оказались в выигрыше.

Представьте, деньги обесцениваются со скоростью 20% годовых, если условно-формально принять во внимание ключевую ставку, то деньги обесцениваются со ставкой 20% годовых. А они платят по кредиту всего 9%. То есть у них выгода 10% в год, — пояснил Барсуков.

Накануне в Госдуме предложили повысить ставку по льготной ипотеке до 10–12%. Как сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сейчас в нижней палате парламента идёт обсуждение этой инициативы.