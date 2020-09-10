Эксперт рассказал, почему пока лучше не вкладываться в валюту

https://static.news.ru/photo/2cc1d27a-f3cb-11ea-bbc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин заявил, что для ряда инвесторов сейчас не лучшее время для вложений в валюту, поскольку на валютном рынке крайне высока спекулятивная составляющая.

По его словам, рубль резко реагирует на рост геополитической напряжённости, сообщает «Прайм».

Стабилизирующее воздействие на отечественную валюту могут оказать два фактора — снижение до конца года санкционных рисков для России и стабилизация ситуации на нефтяном рынке.

Однако только в будущем можно наверняка сказать, было ли сегодня верным решение воздержаться от покупки валюты или нет. Как класс активов валюта крайне сложна в прогнозировании, поскольку учитывает в своём курсе огромное количество факторов влияния, — подчеркнул Бахтин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский рубль с начала 2020 года сильно подешевел по отношению к мировым валютам. Финансисты советуют хранить сбережения в швейцарском франке, названном инвесторами «тихой гаванью». Вывод основан на исследованиях по итогам первых восьми месяцев 2020-го, в течение которых валюта европейской страны подорожала на 30,5% по отношению к рублю. На второй строчке расположился евро, прибавивший 30% по отношению к валюте РФ.