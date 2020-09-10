Эксперт рассказал, почему пока лучше не вкладываться в валюту

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин заявил, что для ряда инвесторов сейчас не лучшее время для вложений в валюту, поскольку на валютном рынке крайне высока спекулятивная составляющая.
По его словам, рубль резко реагирует на рост геополитической напряжённости,
Стабилизирующее воздействие на отечественную валюту могут оказать два фактора — снижение до конца года санкционных рисков для России и стабилизация ситуации на нефтяном рынке.
Однако только в будущем можно наверняка сказать, было ли сегодня верным решение воздержаться от покупки валюты или нет. Как класс активов валюта крайне сложна в прогнозировании, поскольку учитывает в своём курсе огромное количество факторов влияния, — подчеркнул Бахтин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский рубль с начала 2020 года сильно подешевел по отношению к мировым валютам. Финансисты советуют хранить сбережения в швейцарском франке, названном инвесторами «тихой гаванью». Вывод основан на исследованиях по итогам первых восьми месяцев 2020-го, в течение которых валюта европейской страны подорожала на 30,5% по отношению к рублю. На второй строчке расположился евро, прибавивший 30% по отношению к валюте РФ.
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