https://static.news.ru/photo/99431414-3c32-11ea-a4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Транспортный эксперт рассказал, чем вызван спад цен на авиабилеты. Снижение произошло как по международным, так и по внутренним направлениям в среднем на 15–20%. По мнению главы аналитической службы «АвиаПорт» Олега Пантелеева, дешевизна вызвана в основном сезонными колебаниями рынка.

Это до конца марта как минимум. Тарифы устанавливаются на значительно низком уровне, нежели на новогодних каникулах. Далее цены корректируются вверх. Авиакомпании в низкий сезон стимулируют пассажиров ценой, — приводит слова эксперта издание «Невские новости».

Ранее Пантелеев заявил, что цены на билеты российских авиакомпаний могут увеличиться, а полёты по ряду направлений находятся под угрозой отмены в связи со сложившейся ситуацией на территории Ближнего Востока, писал NEWS.ru.