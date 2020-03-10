https://static.news.ru/photo/2ad351c0-62a6-11ea-abd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

События на нефтяном рынке и последовавший за ним обвал рубля явились следствием внешних событий, связанных в том числе и с распространением коронавируса. Об этом заявил экономист, специалист по финансовым инструментам Вячеслав Зайченко. По его словам, этот процесс был неизбежным.

Я ещё в сентября прошлого года говорил, что нефть будет стоить ниже 40 долларов, а рубль к доллару и евро будет стоить выше 70. Здесь нет ничего удивительного, так совпали события внешние с коронавирусом и другими различными новостями, которые совпали с движениями рынков, — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Информацию о том, что на падение рынков повлияла ситуация с ОПЕК, эксперт назвал домыслами. По его словам, это организация, которую ни один серьёзный представитель, который влияет на какую-то часть рынка, уже давно не ездит и не посещает.

Она уже давно ни на что не влияет, уже лет 20-30, — заключил трейдер.

Ранее, как писал NEWS.ru, аналитик Егор Клопенко предупредил, что ни один сценарий развития событий не обещает РФ ничего хорошего. В лучшем случае страна попадёт в ценовой коридор по нефти в $30-$40 за баррель. Внешних ресурсов для развития экономики нет, придётся 2-3 года сжигать сформированные накопления.