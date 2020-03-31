https://static.news.ru/photo/e568d95e-7342-11ea-ba7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Россия может в этом году уступить ЕС мировое лидерство на рынке пшеницы из-за квоты на её экспорт. Об этом заявил генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Ранее Минэкономразвития согласовало проект постановления о введении временной квоты в 7 млн тонн на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы из России с 1 апреля. Эту меру предложил Минсельхоз.

Если российская пшеница реально окажется под прессом экспортной квоты, то американская и европейская пшеница займёт её место, — цитирует «Интерфакс» Петриченко.

Он добавил, что решение России по введению экспортной квоты добавило мировым ценам на пшеницу дополнительные $3–5 за тонну. Так, цены на американскую пшеницу за неделю выросли до $250 за тонну (FOB), на французскую пшеницу — до $223. Российская мукомольная пшеница подорожала на $13, до $223 за тонну.

Как сообщал NEWS.ru, 23 марта цена отечественной пшеницы превысила стоимость нефти марки Urals. Ранее заместитель главы Россельхознадзора Юлия Швабаускене сообщила территориальным органам ведомства о временном запрете на экспорт зерна.