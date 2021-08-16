Эксперт рассказал, что может ослабить рубль в августе

Резкое повышение ставки ЦБ увеличило спекулятивный интерес к рублю, что может вызвать его локальное ослабление, но в целом обстановка для национальной валюты складывается скорее благоприятно. Об этом агентству «Прайм» рассказал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Эксперт отметил , что рубль по-прежнему зависит от экспорта энергоресурсов, в то время как ЦБ стремится сгладить колебания котировок, а не обеспечить максимально крепкий рубль. Его укреплению могла бы поспособствовать отмена закупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, однако в данный момент речи об этом не идёт. Поэтому рубль будет оставаться относительно недооценённым с точки зрения паритета покупательной способности и исходя из сальдо платёжного баланса России, которое в целом благоприятствует укреплению рубля.

В целом до конца августа ситуация не изменится: повышение ставки ЦБ увеличило спекулятивный интерес к рублю, что в дальнейшем может вызвать его локальное ослабление. Пока же при сохранении благоприятной обстановки рубль может укрепиться до уровня 72,5 рубля за доллар.

Ранее аналитик напомнил, что август традиционно считается плохим месяцем для рубля. Это связано с наступающим периодом дивидендных выплат российскими компаниями. Однако факторов, указывающих на дальнейшее снижение российской валюты, пока не просматривается: мировая экономика в настоящее время продолжает восстановление, цены на энергоносители растут, а градус геополитического напряжения после встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина заметно снизился.