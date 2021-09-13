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Финансист рассказал о влиянии «Северного потока — 2» на газовые цены

13:39, 14 сентября 2021
Финансист рассказал о влиянии «Северного потока — 2» на газовые цены Фото: nord-stream2.com
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Цены на газ в Европе будут оставаться на высоком уровне в этом году, но к их снижению могут привести такие факторы, как быстрый запуск газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил РИА Новости глава направления сырьевой стратегии международного банка ING Уоррен Паттерсон.

Эксперт заявил, что до конца года цены на газ останутся высокими, чему будут способствовать снижение запасов сжиженного природного газа (СПГ) в Европе и наступление отопительного сезона. При этом от нынешней высокой стоимости газа выиграют не только производители, в том числе из РФ, но и экспортёры из США, несмотря на рост стоимости газа в Штатах. В то же время коррекции цен могут способствовать быстрый запуск газопровода «Северный поток – 2» и перенаправление больших объёмов газа в Европу.

Текущий уровень цен в Европе выше спотовых цен на СПГ в Азии. Таким образом, мы должны увидеть возрастающие объёмы поставок СПГ, которые идут в Европу, а не в Азию. Если мы увидим, что большие объёмы перенаправляются в Европу, это может несколько подавить цены, — пояснил Паттерсон.

Ранее эксперт связал рекордное увеличение стоимости природного газа в Европе с «паникой на бирже». По его словам, основными факторами роста показателей являются ещё более высокие котировки в Азии, из-за чего весь сжиженный природный газ уходит туда, провоцируя дефицит в Европе. Он не исключил, что цена на сырьё достигнет $1000 за тысячу кубометров. Другой эксперт заявил, что Евросоюз своей борьбой с русским газом довёл цены на сырьё для Европы до высоких значений и создавшаяся ситуация может затянуться.

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