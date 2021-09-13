Финансист рассказал о влиянии «Северного потока — 2» на газовые цены

Цены на газ в Европе будут оставаться на высоком уровне в этом году, но к их снижению могут привести такие факторы, как быстрый запуск газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил РИА Новости глава направления сырьевой стратегии международного банка ING Уоррен Паттерсон.

Эксперт заявил , что до конца года цены на газ останутся высокими, чему будут способствовать снижение запасов сжиженного природного газа (СПГ) в Европе и наступление отопительного сезона. При этом от нынешней высокой стоимости газа выиграют не только производители, в том числе из РФ, но и экспортёры из США, несмотря на рост стоимости газа в Штатах. В то же время коррекции цен могут способствовать быстрый запуск газопровода «Северный поток – 2» и перенаправление больших объёмов газа в Европу.

Текущий уровень цен в Европе выше спотовых цен на СПГ в Азии. Таким образом, мы должны увидеть возрастающие объёмы поставок СПГ, которые идут в Европу, а не в Азию. Если мы увидим, что большие объёмы перенаправляются в Европу, это может несколько подавить цены, — пояснил Паттерсон.

Ранее эксперт связал рекордное увеличение стоимости природного газа в Европе с «паникой на бирже». По его словам, основными факторами роста показателей являются ещё более высокие котировки в Азии, из-за чего весь сжиженный природный газ уходит туда, провоцируя дефицит в Европе. Он не исключил, что цена на сырьё достигнет $1000 за тысячу кубометров. Другой эксперт заявил, что Евросоюз своей борьбой с русским газом довёл цены на сырьё для Европы до высоких значений и создавшаяся ситуация может затянуться.