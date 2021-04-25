Эксперт рассказал, чем грозит запрет на экспорт бензина

https://static.news.ru/photo/e82b72a2-a698-11eb-b670-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Меры ограничения экспорта бензина, которые обсуждают власти РФ, нежелательны для нефтеперерабатывающих заводов, но полезны для потребителя. Такое мнение выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По его словам, они обеспечат краткосрочное падение цен на внутреннем рынке и замедлят темпы роста, однако в перспективе могут снизить желание заниматься этим видом бизнеса у участников рынка.

Если власти не позволяют компаниям подогревать интерес к процессу, те перестанут вкладываться в деятельность, что спровоцирует падение качества бензина. Явление будет краткосрочным, но от этого не менее опасным, — приводит слова Митраховича «Экономика сегодня».

Кроме того, при длительном экспортном ограничении с негативными факторами столкнутся и нефтеперерабатывающие заводы, которые отгружают топливо в страны Европейского союза.

Поэтому ограничение экспорта не может быть долгосрочным. Мы ведь не хотим отказываться от экспортных доходов, которые являются стимулом для развития других отраслей, — заключил эксперт.

Митрахович предлагает начать стимулировать экспортные предприятия, которые тянут за собой различные производства.

Ранее правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов», чтобы в случае необходимости оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.