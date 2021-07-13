Эксперт рассказал о страхе Киева остаться без российского газа

Германия одобрила строительство «Северного потока — 2» при условии минимальных транзитов газа через Украину. Однако вопрос об увеличении объёмов поставок топлива Россия и Украина будут решать без участия немецкой стороны. Об этом изданию «Экономика сегодня» рассказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Заявление Меркель выглядит не как успокоительное средство для Зеленского, а как принципиальная позиция Германии и немецкого политического истеблишмента, — отметил эксперт.

Речь идёт о том, что Владимир Зеленский не раз высказывался против строительства «Северного потока — 2», отмечая его как угрозу безопасности Украины. Кроме того, страна в этом плане лишается возможности заработка на транзите российского топлива. Однако позиция Германии чётко дала понять, что проект будет полностью реализован, но с условием минимальных поставок через Украину.

Несмотря на то что Европе в этом году потребовались дополнительные поставки газа, «Газпром» не стал увеличивать прокачку через Украину, так как это уже не входит в рамки контракта. Так что заключение долгосрочного контракта с «Газпромом» в интересах Украины будет гарантировать определённые объёмы прокачки газа. Кроме того, заключение такого соглашения будет поддерживать Европа, так как аукционные поставки не выгодны ни украинской стороне, ни европейскому региону.

Ранее стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» приостановили. Как уточняется, приостановка подачи газа связана с плановым ежегодным техобслуживанием.