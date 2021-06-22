Стали известны причины повышения размеров среднего потребкредита

Увеличение среднего размера потребкредита связано с падением доходов населения. Об этом NEWS.ru рассказал экономист Андрей Колганов.

Подобное явление стало попыткой возместить недостающие средства за счёт потребительских кредитов. Доходы стали меньше, и появилась потребность в деньгах, — сообщил эксперт.

Также Колганов назвал ещё одну возможную причину подобных повышений. По мнению эксперта, это может быть связано с тем, что банки стали более строго подходить к отбору заёмщиков. Подобные кредиты могут брать более состоятельные клиенты, имеющие хороший доход. Это позволяет им получать более высокие суммы займа.

Ранее сообщалось, что россияне стали брать взаймы больше денег. Средний размер выданного потребкредита вырос на 43,6% за год и на май 2021 года составил почти 295 тысяч рублей. При этом наибольший размер среднего потребкредита в столице — более 577 тысяч рублей.