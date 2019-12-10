https://static.news.ru/photo/66ca0bba-1b25-11ea-a1b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

Какие акции лучше покупать рядовому частному инвестору? Какие есть факторы за и против в обоих вариантах? Куда смотреть инвестору в наше время: за границу или покупать у нас? Об этом NEWS.ru рассказал главный аналитик ЦАФТ Антон Быков.

Для рядового частного инвестора, чьи финансовые возможности вложений в акции ограничены небольшой суммой, выбрать хорошие бумаги непросто. Уже в декабре этого года в России, вероятно, будет принят закон о квалификации инвесторов, который присвоит большинству граждан статус «неквалифицированный инвестор», и через российских брокеров дли них будет ограничен список доступных для покупки акций компаний, а также сумма вложений — до 50 тысяч рублей. При этом недоступными, вероятно, окажутся и акции иностранных компаний.

Так что перед тем как покупать понравившиеся бумаги через российского брокера, стоит узнать, входят ли они в будущий разрешённый список для неквалифицированных инвесторов, потому что если нет, теоретически после принятия и вступления в силу закона брокер будет обязан закрыть операции с текущим, не обязательно положительным результатом.

Если же инвестору ограничения не грозят, скажем, благодаря работе с иностранным брокером или по другим причинам, то в таком случае выбрать гораздо легче. Правда, на текущий момент ситуация на финансовых рынках призывает к осторожности и ожиданию. Во-первых, из-за американо-китайской торговой напряжённости, а во-вторых, из-за того, что фондовые индексы в России, США и ряде других стран находятся вблизи исторических максимумов. Это значит, что акции сейчас достаточно дороги и от стратегий, ориентированных на получение прибыли от роста их курса, пока стоит воздержаться. Единственным исключением в ближайшие месяцы могут стать компании, чей бизнес напрямую получает выгоду от новогодних и рождественских праздников (ретейл, сектор развлечений, производители игрушек и так далее).

Основной же приоритет сейчас должен отдаваться дивидендным бумагам, и здесь российские компании, пожалуй, пока вне конкуренции, особенно если на рынках акций пройдут долгожданные коррекции цен, рубль сохранит устойчивость, а Банк России продолжит снижать процентные ставки. В таких условиях особенно интересными в 2020 году могут стать российские нефтяные компании, для которых будет дополнительный положительный фактор в виде благоприятной ценовой конъюнктуры благодаря дополнительному ограничению добычи странами ОПЕК+.

Как ранее писал NEWS.ru, с начала 2019 года сумма денежных средств, вложенных россиянами в акции, увеличилась на 51%. Активнее всего инвестировали в ноябре.