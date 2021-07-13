Эксперт рассказал о последствиях мирового голода для России

Цены на продукты питания по всему миру продолжают расти и чем стремительнее это происходит, тем больше людей обречено на голод. Однако Россия справилась с этой проблемой и постепенно превращается в мировую житницу. Об этом «Новым Известиям» рассказал директор московского Отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков.

За 2020 год коронавирус серьёзно снизил уровень мировой экономики и деловая активность до сих пор не может прийти в себя. В связи с этим ограничения и разрывы в продовольственных цепочках привели к тому, что за черту бедности было отброшено более 130 млн человек, а число голодающих стало более 800 млн.

Россия, в историческом плане, справилась с голодом и постепенно превращается в мировую житницу. Стабильный рост сельскохозяйственного производства в последние годы позволил стране выйти на передовые рубежи по экспорту продовольствия, — отметил эксперт.

Несмотря на то, что Россия никого не обязана кормить, как ведущий экспортёр страна старается обеспечивать стабильные и предсказуемые поставки продовольствия, чтобы удовлетворить потребности большинства стран и регионов.

Ранее эксперты предупредили о грядущем рекордном росте цен на кофе. Цены на кофе в этом году бьют рекорды из-за засухи в Бразилии, стоимость продукта достигла максимума с 2016 года.