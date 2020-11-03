Эксперт рассказал, кому положена досрочная пенсия в следующем году

https://static.news.ru/photo/77b274c0-1e3b-11eb-873a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Право на досрочную пенсию в следующем году будут иметь люди, работающие на тяжёлом и опасном производстве. Также есть и новые категории, которым положен досрочный выход на пенсию: многодетные матери и некоторые предпенсионеры.

Право на досрочные пенсии в следующем году получат работники металлургических, машиностроительных, химических производств и горнодобывающей отрасли. Также назначат досрочную пенсию тем, кто занят в особо важных для общества сферах: это педагоги, медики, артисты, рассказал агентству ПРАЙМ глава Центра анализа НПФ Евгений Биезбардис.

На досрочную пенсию имеют право россияне по социальным мотивам и состоянию здоровья — инвалиды, работники с Крайнего Севера. Повышение пенсионного возраста повлекло назначение досрочной пенсии для целого ряда новых категорий.

Это предпенсионеры, которым до пенсии остаётся два года, если они отработали 20 или 25 лет и не могут трудоустроиться после увольнения. В этом случае для получения пенсии нужно предоставить справку из центра занятости.

Также на два года раньше выйти на пенсию могут и люди с большим страховым стажем — не менее 37 лет для женщин и не менее 42 лет для мужчин.

Досрочная пенсия положена многодетным матерям, срок выхода на пенсию зависит от количества детей. Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию на три года раньше, с четырьмя — на четыре, если же у женщины пять детей и более — пенсионный возраст наступает в 50 лет.

Неизменным для назначения накопительной пенсии и пенсии из добровольных взносов остался возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в ходе форума «Сообщество» поддержала инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам Москальковой, она выступила за «прозрачность и понятность» начисления пенсионных выплат.