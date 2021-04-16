Эксперт рассказал, когда у рубля откроется «второе дыхание»

https://static.news.ru/photo/4bf33eaa-26a7-11ea-afa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Укрепление рубля начнётся после адаптации к новым санкционным угрозам, как мнимым, так и явным. Об этом рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В интервью агентству ПРАЙМ Михаил Зельцер отметил , что, по его мнению, на сегодняшний день фундаментально обусловленным курсом рубля к доллару, учитывающим ситуации в экономике и на товарных рынках, является 70 рублей за доллар. Однако на российскую валюту влияют общемировые рыночные тренды, а также геополитические обстоятельства. Причём последние определяют основной вектор движения на фоне в целом неплохой общеэкономической ситуации, в которую включены довольно высокие цены на нефть и газ.

Ведь цены на нефть — выше 66 долларов за баррель марки Brent, котировки газа штурмуют многолетние максимумы, отмечено ралли в металлах, а деловая и потребительская активность в стране восстанавливаются, — напомнил эксперт.

По мнению Зельцера, несмотря на сложность построения прогнозов при неопределенности ситуации с экономикой и санкциями, при спокойном внешнем фоне сильный рубль можно ожидать уже осенью этого года.

15 апреля президент США Джо Байден ввёл новые ограничительные меры против России. Они приняты против 12 российских граждан, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с якобы вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, за которые будто бы несёт ответственность Москва. Американский Минфин ввёл санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с выборами и не только. Об этом писал NEWS.ru.