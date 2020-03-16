https://static.news.ru/photo/1a4e1d28-678b-11ea-b744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля стабилизируется, когда появится определённость на рынке нефти. Такое мнение высказал руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

По его словам, отечественная валюта пока продолжает падать из-за отсутствия внятных новостей.

Те меры, о которых заявило правительство, начнут реализовываться. Власти всех стран начинают программу смягчения ситуации на валютном рынке, — пояснил «360» эксперт.

Он призвал не поддаваться панике до стабилизации мирового рынка нефти, так как рубль может откатиться обратно.

На заседании 20 марта перед Банком России будет стоять вопрос не о том, повышать ключевую ставку или нет, а насколько повысить, писал NEWS.ru. О том, что это неминуемо произойдёт, склонны говорить практически все финансисты, предрекая даже экстренное внеплановое совещание регулятора. Сложившаяся на рынках ситуация закладывает ожидания ужесточения политики ЦБ сразу на 25–50 базисных пунктов, считают аналитики.