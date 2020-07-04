Эксперт рассказал, когда следует брать жильё в ипотеку

https://static.news.ru/photo/f705db30-be01-11ea-baa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал снижение цен на недвижимость и продажу жилья с маленькой, практической нулевой ставкой, а также рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку.

По его мнению, уменьшение ставки не должно быть главным поводом к принятию решения о покупке жилья, так как главным в ипотеке является долгосрочное сохранение занятости и доходов.

Если такая уверенность есть, и есть потребность в покупке жилья, то, конечно, нужно приобретать жилье и жить сегодняшним днём, не дожидаясь, когда на полпроцента или на процент что-то снизится, потому что жизнь, она проходит, — отметил он.

Эксперт также пояснил, что снижение ставки не оказывает существенного влияния на ситуацию платёжеспособного спроса, уточнив, что речь идёт о том, что около 25-30% россиян даже удалось увеличить свои доходы. Он добавил, что ситуация со ставками по ипотеке является хорошим подспорьем, передаёт KP.RU.

Во время пандемии коронавируса в мире, многие предприятия приостановили свою деятельность, в том числе и строительные компании.

В рамках первого этапа снятия ограничений власти разрешили им возобновить работу. В настоящее время стоимость жилья сильно упала, на что повлияла низкая платежеспособность граждан РФ.

Ранее эксперты сообщили, что ставки по ипотеке к концу 2020 года могут опуститься до исторического минимума в 7% благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов. По мнению аналитиков НКР, снижение ставок должно стать драйвером ипотечного рынка, оно частично компенсирует сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков.

Как писал NEWS.ru, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал о программе льготной ипотеки. По его словам, благодаря ей в настоящий момент созданы лучшие условия для покупки жилья. Он напомнил, что программа действует до 1 ноября 2020 года. Ожидать, что её продлят, не следует.

Президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах до 12 млн. В апреле правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Однако, как сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутаты Госдумы планируют предложить Банку России поддержать продление льготной ипотеки на весь 2021 год.