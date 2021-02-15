Эксперт рассказал, как заработать вторую пенсию

https://static.news.ru/photo/ece47f30-7017-11eb-b716-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер пенсии гражданина — это его личная ответственность, а не только обязанность государства, считает предприниматель и инвестор Дмитрий Счастливый.

По словам эксперта, размер государственной пенсии зависит сразу от нескольких параметров, главным из которых является время: чем выше официальная зарплата и стаж, тем выше и будущая пенсия. Однако у каждого человека есть возможность заработать вторую пенсию. Речь идёт об активах и капитале, который позволяет получать доход, способный покрывать все потребности.

К примеру, можно приобрести недвижимость и сдавать её в аренду, либо вложить деньги в акции, облигации или валюту. При этом желательно выбрать несколько котируемых валют. А можно создать инвестиционный портфель, который включал бы все вышеперечисленных инструменты, — сказал Дмитрий Счастливый в беседе с NEWS.ru.

Неплохим вариантом, по его словам, является накопительное страхование жизни. Оно представляет собой долгосрочную программу вложений, которая совмещает в себе сразу два инструмента: страховую защиту и накопление денег.

Существуют ещё индивидуальные инвестиционные счета. Такой вариант больше всего подходит тем, кто работает официально. Главное достоинство ИИС — налоговый вычет, право на который получает его владелец. За год можно вернуть до 52 тысяч рублей. В этом смысле ИИС гораздо эффективнее, чем обычный банковский вклад, — пояснил эксперт.

По мнению Дмитрия Счастливого, многое зависит от возраста человека. Стратегия для каждого возраста своя. Однако чем раньше человек начинает заботиться об увеличении своей пенсии, тем меньше ему придётся вкладываться потом и тем больше будет итоговый капитал. Вторая пенсия может быть равна и даже превышать пенсию, назначенную государством, заключил эксперт.