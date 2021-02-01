Эксперт рассказал, как улучшить кредитную историю

https://static.news.ru/photo/287217e0-646c-11eb-a7ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал, как улучшить кредитную историю. По его словам, в 2021 году получить заём будет сложнее, так как организации начнут серьёзнее относиться к репутации своих потенциальных клиентов.

Специалист отметил, что в связи с продолжающейся пандемией коронавируса в мире растёт уровень безработицы, а стабилизацию экономической обстановки можно ожидать только ближе ко второму полугодию. Эти факторы заставляют банки осторожнее выдавать кредиты.

Проблемы накапливались на протяжении всего 2020 года. И это привело к тому, что на обозримые полгода, а может быть, и дольше, будет повышенная сдержанность банков в отношении заёмщиков, — сказал Тосунян в разговоре с радио Sputnik.

Он уточнил, что людям нужно быть готовыми к тому, что им не будут предоставляться льготы на постоянной основе, а также что у кредитных каникул есть свой срок действия.

Тосунян также добавил, что сложившаяся экономическая обстановка позволила выявить как добросовестных, так и необязательных клиентов. Кандидатуры последних на заём теперь будут рассматриваться особенно тщательно. Впрочем, восстановить себе «доброе имя» можно, хоть и сложно.

Банки понимают, что безответственное поведение по отношению к кредитным организациям — это не вина людей: из-за пандемии они неожиданно для себя оказались в сложной ситуации. У тех, кто начнёт возобновлять работу своего бизнеса в условиях жёсткого отношения со стороны банков, безусловно, есть шанс восстановить свою хорошую кредитную историю, — сказал специалист.

Он пояснил, что кредитная история учитывает поведение заёмщика не только за последние три месяца, но за предыдущие несколько лет. Если человек в условиях пандемии был вынужден отсрочивать платежи и прочее, то не исключено, что в будущем ему всё-таки предоставят кредит, однако процесс его получения всё равно не будет лёгким.

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