Эксперт рассказал, как сертифицировать «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/0dd813b2-4d65-11eb-965e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/imago-images.de/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 2» можно сертифицировать, если привлечь российскую компанию. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

После отказа от сертификации норвежской компании Det Norske Veritas (DNV) GL привлечение отечественной фирмы устроит и Европу, и Россию, отметил Юшков в интервью RT.

Со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать. Я думаю, что, скорее, будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как «Северный поток — 2», и именно она выдаёт сертификаты, — заявил эксперт.

Рассчитывать на сертификацию трубопровода компанией из Европы бессмысленно, уверен Юшков. По его мнению, там опасаются санкций со стороны США, поэтому сертификацию, которая нужна на датском участке проекта, может провести отечественная компания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил: возможный отказ от газопровода «Северный поток — 2» станет «самоубийством» для Германии в условиях постепенного закрытия на территории страны АЭС. Гердт добавил, что отказ «на фоне зелёной истерии» от атомной энергетики станет для Германии «серьёзной проблемой».