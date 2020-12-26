Эксперт рассказал, как накопить миллион долларов до пенсии

https://static.news.ru/photo/505f248a-4790-11eb-9d44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянин может накопить миллион долларов до пенсии, если начнёт вовремя инвестировать. Об этом заявил независимый финансовый консультант Роман Романюк.

Нужно начинать инвестировать как можно раньше, делать это как можно дольше и инвестировать под максимальный процент, разумеется, с приемлемым уровнем риска, — цитирует его Regnum.

Романюк уверен, что если ежемесячно инвестировать по $154 с 23 до 65 лет, то можно накопить миллион. При этом доходность инвестиций должна составлять 10%.

Но если воспользоваться услугами инвестиционных консультантов, доходность можно увеличить до 14%. Тогда откладывать придётся всего по 48 долларов в месяц.

Другие эксперты отмечают, что для получения доходности в 10% нужно вкладываться в облигации и в акции.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в условиях общего снижения ставок на рынке финансовые институты настойчиво предлагают сложные продукты для инвестирования, поэтому начинающим вкладчикам следует внимательно читать условия договора и быть начеку, чтобы не ошибиться с выбором. По её словам, Банк России беспокоит тема защиты неквалифицированных инвесторов, которым предлагают воспользоваться сложными продуктами. Набиуллина добавила, что в этой роли могут оказаться не только физические лица, но также малый и средний бизнес.

Она подчеркнула, что Банк России долго боролся за то, чтобы принять закон о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах. В конце июля глава государства Владимир Путин подписал закон о категоризации инвесторов-физлиц. Он начнёт действовать с 1 апреля 2022 года. Согласно документу, неквалифицированным инвесторам будут доступны акции иностранных эмитентов. Они также смогут покупать включённые в котировальные списки бирж ценные бумаги, облигации российских и иностранных эмитентов, государственные ценные бумаги РФ, паи открытых, интервальных и биржевых паевых инвестиционных фондов, писал NEWS.ru.