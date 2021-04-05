В Минфине рассказали, как экономить при маленькой зарплате

https://static.news.ru/photo/d7968c70-9620-11eb-b7bb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чем ниже доход, тем важнее учитывать каждую копейку, пристальнее следить за расходами, заявила NEWS.ru консультант-методист проекта по повышению финансовой грамотности при Минфине Нина Култышева.

По словам эксперта, «расхламление» должно стать регулярной привычкой. Ненужные детские игрушки, одежду, обувь, мелкую бытовую технику можно продать на соответствующих сайтах путём размещения объявлений. При покупке новой одежды стоит обращать внимание на качество. Да, это будет дороже, но в итоге вещь прослужит дольше.

Чтобы сократить затраты на электроэнергию, эксперт рекомендует установить в доме двухтарифные счётчики и все энергозатратные процедуры (например, машинную стирку) осуществлять в ночное время.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одним из главных способов экономии для тех, у кого имеются непогашенные кредиты, Нина Култышева называет рефинансирование.

За хороших заёмщиков банки борются и стараются переманить более выгодными процентными ставками. Если ставки по кредитам выше 12% годовых, необходимо посчитать рефинансирование в 4–5 других банках. И в своём банке также попросить снизить ставку. Сегодня рефинансировать можно не только ипотеку, но и потребительские кредиты и даже микрозаймы, — пояснила эксперт.

По словам Култышевой, не стоит забывать про налоговые вычеты. Если человек получает официальную зарплату, он имеет право вернуть 13% за расходы на лечение, обучение, эстетическую медицину, а с марта 2021 года ещё и за занятия спортом.

Налоговые вычеты можно получить за расходы в последние три года. По статистике, лишь 15% россиян используют эту возможность. Если чек и договор утерян, но оплата осуществлялась по карте, можно сделать выписку по карте, найти платёж и по нему восстановить договор, собрав все подтверждающие документы, рассказала Нина Култышева.