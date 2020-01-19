https://static.news.ru/photo/d96c5986-3a90-11ea-a9f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Растущее неравенство и нестабильность финансового сектора указывают на грядущий виток глобального экономического кризиса, однако Россия сможет избежать ухудшения ситуации, сообщил доцент кафедры «Макроэкономика» Финансового университета при правительстве Пётр Арефьев.

По его словам, приближению кризиса отчасти поспособствовал Международный валютный фонд, который даёт хорошие экономические рекомендации, особенно по части снижения расходов.

Развитые страны при этом спокойно увеличивают государственный долг, когда заблагорассудится, — последним ярким примером стали Соединённые Штаты Америки, долг которых достиг рекордной отметки в $23 трлн, — напомнил эксперт.

Он считает, что рекордный госдолг организован для поддержания «глубинной политики» страны, однако факты указывают на то, что зарождение новой Великой депрессии происходит в США.

При этом рекомендации МВФ касаются также России, которой он советует бороться за стабильность, а не за развитие экономики. В итоге достижение сиюминутной стабильности тормозит рост экономических показателей, — отметил Арефьев.

Эксперт добавил, что в настоящее время российские власти проводят стимулирующую политику, которая сможет уберечь страну от возможного кризиса.

По его мнению, сейчас руководству страны важно сохранить действующий фонд и направить его на развитие инфраструктурных проектов и направлений, о которых президент сообщил в послании Федеральному собранию, передаёт «Экономика сегодня».