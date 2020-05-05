Эксперт рассказал, что будет с зарплатами и работой россиян

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Продление режима ограничений в России спровоцирует волну безработицы и приведёт к массовому сокращению зарплат. Об этом заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, механизмы, которые позволяли не увольнять работников, со временем будут исчерпаны. Речь о так называемых административных отпусках без сохранения заработной платы.

Если ситуация с коронавирусом задержится больше месяца, то, естественно, никаких личных запасов не хватит, и нужно будет оформлять увольнение. Тогда мы увидим вторую волну роста безработицы, — приводит его слова ТАСС

При этом, по его мнению возможны два сценария безработицы в России Согласно первому, количество безработных к концу года вырастет где-то на 1,5 млн человек, до 5 млн. Это, по словам Сафонова, примерно 7,3%. При негативном сценарии безработица составит 10,5% от работающих, считает профессор.

Он пояснил, что сокращение зарплат после пандемии составит до 30%. Островком стабильности при этом останется бюджетная сфера.

Как писал NEWS.ru ранее, вице-президент Сбербанка Станислав Карташов сообщил, что малые и средние предприятия из сферы спорта, отдыха и развлечений пошли на сильные сокращения зарплат своим сотрудникам.