https://static.news.ru/photo/b0dc4954-da05-11e9-9d11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harry E. Walker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов считает, что Россия в условиях неопределённости на финансовых рынках из-за торговых войн США и Китая и замедления темпов роста мировой экономики продолжит тренд на сокращение вложений в госдолг США.

Сокращение доли вложений в казначейские облигации компенсируется вложениями в золото, — сказал Абрамов News.ru.

В сентябре стало известно, что дефицит американского бюджета превысил $1 трлн впервые с 2012 года. Комитет по федеральному бюджету США опасается, что к 2028-му уровень дефицита может удвоиться, отмечает эксперт.

Нельзя не отметить неоднозначность в отношениях Москвы и Вашингтона, которые пока поставлены на паузу на фоне других проблем. Кроме того, важным фактором, влияющим на вложения в американские бумаги, являются санкции США, пояснил Абрамов.

Владение американскими бумагами подвергает их держателей риску блокировки из-за санкций, поэтому мы перестраховываемся. Тем не менее полностью от вложений в американские бумаги мы не отказываемся, просто делаем диверсификацию, — сказал он.

Абрамов подчеркнул, что такой подход привёл к заметным результатам.

Недавно у России активы превысили государственный долг. На мой взгляд, в этом вопросе всё делается правильно, — сказал он.

Россия, по данным Минфина США, продолжила сокращать вложения в американские ценные бумаги в июле 2019 года. Их уровень снизился до $8,5 млрд. В июне вложения РФ в ценные бумаги США сократились на $2,35 млрд. При этом Москва не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

Ранее генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин заявил News.ru, что сокращение российских вложений в американский госдолг является длительным трендом, который получил импульс после апрельских антироссийских санкций 2018 года.