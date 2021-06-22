Эксперт раскрыла секрет ведения успешного бизнеса в России

Будет ли бизнес процветать или он споткнётся о более крупного конкурента зависит от многих факторов. Однако главный секрет успеха — это умение достигать поставленных целей и смелость брать на себя риски. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказала председатель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели.

Она отметила , что самые важные вещи в мире были совершены людьми, которые продолжали попытки, даже когда не оставалось никакой надежды.

Тем, кто только планирует открыть своё дело в России, Церетели советует никогда не сдаваться, поскольку смелым покоряются не только вершины, но и рыночные ниши.

А в качестве рекомендации — приходите в Дом предпринимателя и в Центр оказания услуг «Мой бизнес» на ул. Маяковского. В Петербурге это место силы бизнеса. Здесь предпринимателям всегда окажут квалифицированную помощь, — отметила она.

Церетели также добавила, что заниматься предпринимательством могут все, независимо от возраста. Главное, чтобы было предложение, которое будет пользоваться на рынке спросом.