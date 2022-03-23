Эксперт раскрыл последствия выхода России из ВТО

Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) изменит правила торговли со странами, которые не ввели в её отношении санкций, заявил бывший директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков, пишут РИА Новости. Законопроект о денонсации протокола о присоединении РФ к ВТО внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».

Если мы поделим все страны мира на две части, на те, которые ввели против нас санкции, и те, которые не ввели, то с точки зрения объёмов нашей торговли получится примерно поровну. И вторая половина, очевидно, будет увеличиваться, и в торговле с этими странами нормы ВТО будут продолжать применяться в полном объеме. Но правила ВТО, я думаю, будут применяться в каком-то объёме и в торговле со странами-санкционерами, — отметил Медведков.

По его мнению, отказ России от членства в организации будет равнозначен тому, чтобы вести торговлю с миром вообще без правил.

Правила ВТО определяют права и обязанности участников торговых процессов, если этих правил нет, то, естественно, каждая страна делает то, что считает нужным. Единственной гарантией того, что этого не будет, что мы будем торговать на равных основаниях и по правилам, является наше участие в ВТО, — добавил он.

Всемирная торговая организация (ВТО) — это рудимент, её правила больше не соблюдают, заявил ранее директор Института нового общества экономист Василий Колташов. Если Россия покинет организацию, это станет демонстрацией для других стран, считает он.