Эксперт раскрыл четыре правила приумножения семейного бюджета

Для того, чтобы сохранить и приумножить семейный бюджет необходимо следовать четырём правилам: копить на определённую цель, хранить деньги в валюте, планировать траты и осуществлять выгодные инвестиции, сообщил «Радио 1» независимый финансовый эксперт Александр Патешман.

По его словам, не стоит копить деньги на «чёрный день», гораздо более эффективно собрать на какую-то определённую цель.

Я считаю, что собирать подушку ради самой подушки не следует. Потому что в этом случае есть риск, что деньги уйдут на случайные покупки. Всегда должна быть какая-то цель, на которую планируется накопить. Собрать ребёнку на институт, сделать ремонт, обновить машину, собрать первоначальный взнос на ипотеку — что-то недешёвое, но реальное, — сказал эксперт.

По мнению Патешмана, копить деньги лучше в валюте. Например, решулярно менять на валюту 10% своих доходов. При этом неважно, по какому курсу, поскольку, ожидая выгодного курса, можно потратить всё отложенное.

Третье правило финансовой успешности — правильные экономические привычки. Они включают планирование трат и использование всевозможных скидок и акций.

С промокодом на первый заказ имеет смысл закупить продукты на всю большую семью, получится выгодно. Используйте все возможные сервисы: в одном акция закончилась — переходим на другой, — посоветовал финансовый эксперт.

Четвёртый принцип сохранения финансовой стабильности — выгодные инвестиции. По его мнению, сейчас самое время «вложиться в будущее», например, приобрести нежилую недвижимость — машиноместа или кладовые помещения.

Экономист Андрей Колганов ранее рассказал, что темпы инфляции в России ещё «не столь велики» для обесценивания сбережений, но опасения оправданны, так как деньги, «лежащие под подушкой», рано или поздно будут «сожраны» негативными явлениями в экономике. Спикер подчеркнул, что тем не менее отсутствие финансовых резервов не лучшая тактика поведения, так как «всегда случаются в жизни разного рода обстоятельства, требующие мобилизации довольно больших средств».