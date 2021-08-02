Эксперт раскритиковал предложения Кудрина по борьбе с бедностью

Заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина по поводу поддержки нуждающихся категорий граждан служит лишь для привлечения внимания к собственной персоне. Об этом «ФедералПресс» заявил экономист, специалист в области государственного управления экономикой Никита Кричевский.

Те, кто подсказывает Кудрину такие инициативы, не просчитывают последствия. А они очень простые. Почему у нас есть бедность? Во-первых, у людей невысокие доходы, во-вторых, они получают недостаточно натуральных и денежных выплат из бюджетов, и в-третьих, за счёт того, что в стране инфляция, — отметил эксперт.

Кроме того, во время нестабильной ситуации с инфляцией абсолютно нельзя добавлять какие-либо новые компенсации, так как эта мера сразу же повлияет на рост цен, а эффект от выплат сводится к нулю, сообщил Кричевский.

При этом экономист не понимает, почему глава Счётной палаты делает подобное заявление, не уточняя никаких деталей. По его словам, либо Кудрин имеет в виду расширение возможностей текущих выплат, либо просто привлекает к себе внимание громкими словами.

Для того чтобы подобные заявления претворялись в жизнь, они должны пройти через многочисленные бюрократические ступени и законодательные инициативы. Простое высказывание, в свою очередь, не имеет под собой никакого основания, подытожил Кричевский.

Ранее Кудрин объяснил, во сколько обойдётся снижение бедности. Ежегодная стоимость двукратного сокращения бедности в России составит несколько сотен миллиардов рублей.