Российские туристы заждались возобновления полетов

https://static.news.ru/photo/dcdf2a9c-d02d-11eb-ab76-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Туристы и туристические компании ждут актуальной информации по отмене ограничений, так как важно знать, что делать с путёвками после 29 июня. Об этом NEWS.ru сообщил советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.

«Крайняя дата, которая сейчас действует — 29 июня. Актуальная информация по отмене ограничений поможет понять, что делать с полётами после этой даты, а также с теми, которые уже были отменены», — сообщил эксперт.

В любой туристической поездке есть договорные отношения. Поэтому ограничения по поездкам в Турцию не привели к большому объёму перебронирований на другие страны, в том числе и на Россию. По статистике за апрель-май, 65% желающих отдохнуть выбрали перенос поездки на более поздний период, 18% приняли решение поменять страну и лишь 15% поменяли на путешествие по России.

Ранее в Кремле рассказали о возобновлении перелётов в Турцию. Там отметили, что вопрос о возобновлении авиасообщения с Турцией находится в компетенции российского правительства.