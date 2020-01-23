Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый глава Пенсионного фонда России Максим Топилин, вероятнее всего, продолжит реализовывать намеченный план по повышению средней пенсии к 2022 году в размере 18 200 рублей. Об этом NEWS.ru сообщил директор офиса «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Эксперт подчёркивает, что намеченные показатели будут на 18% превышать цифры за 2019 год. По словам Абрамова, реализация плана продолжится ПФР совместно с Министерством финансов России. Суть этой программы в том,...