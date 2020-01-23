Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал для NEWS.ru возможное исчезновение определения минимального размера оплаты труда (МРОТ) из Гражданского кодекса РФ.
В целом я пока совершенно не тревожусь по этому поводу. Во-первых, надо посмотреть, во что это выльется конкретно, а во-вторых, у нас сейчас период существенного изменения государства за пенсионную реформу, — сказал Делягин.
Он подчеркнул, что нужно дождаться определённой конкретики по этому вопросу.
А пока у нас эпоха разных мелких социальных подачек в разных сферах, над которыми можно смеяться с позиции грандиозного пенсионного людоедства и с позиции благополучного человека, но которые действительно улучшают жизнь большого количества людей, — отметил Делягин.
Как ранее писал NEWS.ru, определение МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса РФ. Соответствующий законопроект разработает Минюст. На замену понятию МРОТ планируется ввести другое. Один из вариантов нового определения — «финансовая единица».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен