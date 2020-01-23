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Деньги на задачи, которые обозначил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, на самом деле есть. Другое дело, что их не планировалось тратить на эти цели. В связи с этим отмена льгот для игроков нефтяного рынка и вовсе кажется маловероятной. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил экономист и глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич.

По его словам, средства накопились в Фонде национального благосостояния (ФНБ) благодаря благоприятной конъюнктуре последних двух лет. Также это произошло из-за бюджетного правила, и из-за «поджатия» расходов на население из-за пенсионной реформы и НДС.

Поэтому деньги есть на сегодняшний день, другое дело что их, наверное, предполагалось частично на инвестиции тратить, плюс есть правило, что если фонд достигает какого-то определенного значения, то дальше он будет поддерживаться на случай если возникнут какие-то риски в экономике, — сказал Бунич.

Как пояснил глава Союза предпринимателей, если угрозы финансовой стабильности нет, то в принципе частично тратить деньги из ФНБ можно. По мнению Бунича, отмена налоговых льгот для нефтяников маловероятна, ведь в этом случае государство лишится дохода.

Потому что нефтяники дают доход в казну, а устойчивый доход является главным фактором. Поэтому они даже в нынешних условиях многие выходили с предложениями дополнительные им дать льготы, особенно инвестиционные льготы, — отметил он.

Нефтяникам нужно разрабатывать новые месторождения, поддерживать добычу. Если снять льготы, отмечает экономист, то тогда нефтяные компании не смогут даже поддерживать уровень добычи, что соответственно уменьшит поступления в бюджет.

То есть получается, что тогда вроде как одной рукой получив деньги, другой рукой государство потеряет эти деньги через то что просто меньше будет дохода, — считает глава Союза предпринимателей.

В качестве дополнительного фактора не в пользу отмены налоговых льгот для нефтяников, Бунич назвал и изменение конъюнктуры по нефти в худшую сторону и понимание неизбежности мировой рецессии, которую не отрицают ни в Международном валютном фонде, ни во Всемирном банке.

В этих условиях жёсткой конкуренции, когда идёт вытеснение с рынков стран не входящих в ОПЕК прежде всего, подрезать, так сказать, нефтяникам льготы, ну не знаю. Это из области фантастики. Я воспринимаю эту новость с большим сомнениям. Это будет смахивать на самострел в условиях конкурентной борьбы на рынках, — пояснил Бунич.

По словам экономиста, у России есть большой ресурс, и она придерживается определённых стандартов в момент, когда все в мире допечатывают деньги. Из-за этого страна обладает серьёзным резервом смягчения кредитно-денежной политики, особенно на фоне того, что вытворяют в Европе, Америке, Японии и Китае. Однако всё должно быть в пределах разумного, подчеркнул Бунич, и сопряжено с поощрением инвестиций бизнеса.

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство энергетики РФ предложило вдвое снизить норму попутного газа (ПНГ), которую разрешено сжигать без штрафа. Соответствующее предложение содержится в письме замминистра энергетики Павла Сорокина в Министерство финансов. Таким образом ведомство выступило против нового налога для нефтяников.