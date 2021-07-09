Эксперт: программа «интернетизации» деревень не будет повсеместной

В России огромное количество деревень с небольшой численностью населения. При этом низка вероятность того, что Интернет и связь будут проводить в труднодоступные районы. Об этом NEWS.ru рассказал публицист Павел Пряников.

Программа обеспечения скоростным Интернетом и сотовой связью будет целесообразна в Центральной России. Например, в деревнях Татарстана, Башкирии или Краснодара, где существует хорошая транспортная доступность.

Программа «интернетизации» должна дорабатываться, и чтобы не было как с газификацией. Вроде хорошо придумано, но до половины деревень газ не дойдёт просто из-за невозможности провести газопровод. Повсеместно всё сделать невозможно, — сообщил эксперт.

Есть очень много деревень, куда трудно попасть и вполне вероятно, что там могут использовать возможности спутникового Интернета. Однако в любом случае необходимо учитывать все факторы и возможности реализации программы.

Также операторы связи могут в первую очередь обращать внимание на наличие в деревнях школы, отметил Пряников. Если в деревне есть образовательное учреждение, значит, есть молодёжь, которой нужны связь и Интернет, и, соответственно, у этого населённого пункта есть определённые перспективы роста.

Особого подорожания на услуги связи и Интернета после реализации программы быть не может, так как компании могут легко отбить свои затраты абонентской платой и возможными налоговыми льготами, — подытожил он.

Ранее стало известно, что в российских деревнях появится скоростной Интернет. Все населённые пункты, где проживает не менее 500 человек, должны быть обеспечены скоростным Интернетом и хорошей сотовой связью. Ответственность за исполнение новых обязательств ложится на сотовых операторов.