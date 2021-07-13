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Эксперт: при выдаче ипотеки нельзя делить на своих и чужих

17:15, 13 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Иностранные граждане уже давно могут получать ипотечные кредиты на территории России, и сделать они это могут во многих банках. Об этом NEWS.ru рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Это повсеместная практика и цивилизованные условия, не делить людей на своих и чужих, — пояснила Радченко.

Естественно, для иностранных граждан применяются куда более жёсткие условия по источнику происхождения доходов, отмечает эксперт.

При этом никаких сложностей при продаже квартиры в будущем возникнуть не может и условия такие же, как и у граждан России. Главное, что после погашения ипотечного кредита должно быть снято обременение с объекта недвижимости.

Ранее стало известно, что Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам для покупки жилья в России. Причём условия кредитования несильно отличаются от тех, что доступны россиянам. Единственное отличие заключается в отсутствии льготных ипотечных госпрограмм.

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