Властей призвали перестать контролировать деньги россиян

https://static.news.ru/photo/32e4f4bc-a829-11eb-a709-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Желание государства контролировать деньги граждан может замедлить экономический рост страны. Такое мнение высказал политолог, экономист и предприниматель Антон Любич, пишет URA.RU.

Он пояснил , что усиление контроля за денежным обращением граждан побуждает их на наличное денежное обращение, однако рост экономики провоцируют именно безналичные платежи. По его словам, опыт зарубежных стран показал, что наиболее эффективным соотношением в обороте денег является 65% безналичных и 35% наличных платежей.

Но это меняет поведение человека, делает для него совершение многих желаемых им операций некомфортным. Что замедляет экономику, — произнёс Любич.

Эксперт считает, что власти должны ослабить контроль за цифровыми транзакциями, тем самым простимулировав граждан к их использованию. По мнению Любича, государство будет переводить население на безнал постепенно и аккуратно.

Ранее стало известно, что объём оборота наличных денег в России в 2019 году резко вырос на 2,8 трлн рублей из-за низких ставок по вкладам и господдержки в связи с пандемией. В текущем году Центробанк прогнозирует сокращение объёма наличности.