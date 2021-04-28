Властей призвали перестать контролировать деньги россиян

Желание государства контролировать деньги граждан может замедлить экономический рост страны. Такое мнение высказал политолог, экономист и предприниматель Антон Любич, пишет URA.RU.
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Но это меняет поведение человека, делает для него совершение многих желаемых им операций некомфортным. Что замедляет экономику, — произнёс Любич.
Эксперт считает, что власти должны ослабить контроль за цифровыми транзакциями, тем самым простимулировав граждан к их использованию. По мнению Любича, государство будет переводить население на безнал постепенно и аккуратно.
Ранее стало известно, что объём оборота наличных денег в России в 2019 году резко вырос на 2,8 трлн рублей из-за низких ставок по вкладам и господдержки в связи с пандемией. В текущем году Центробанк прогнозирует сокращение объёма наличности.