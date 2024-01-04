Эксперт предупредил об угрозе для экономики России в 2024 году Эксперт Кабаков: замедление темпов роста экономики в мире отразится на России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Темпы роста мировой экономики в 2024 году замедлятся, что также отразится на обстановке в России, заявил директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков в эфире «Радио 1». По его словам, это чревато дефляцией и ухудшением ситуации на отечественном рынке.

Многие надеются на мягкую посадку, но этого не будет. Замедление темпов, снижение потребительского спроса и темпов роста в промышленности с учётом завершенных стимулов, которые предоставляло правительство, в том числе для отраслей военно-промышленного комплекса, может привести к обратной ситуации: мы можем увидеть падающий потребительский спрос, дефляцию в некоторых секторах. Но не для потребителей, — отметил он.

Кабаков объяснил, что ухудшение экономической ситуации в мире в первую очередь коснется цен на товары длительного пользования. Также на дисбаланс в экономике повлияет рост ставок и потребительских кредитов.

Ставки растут, потребительский кредит брать больно, ипотеку, не субсидированную уже, невозможно использовать — все это приведет к дисбалансам, к замедлению в перспективе ближайшего полугода, — дал прогноз эксперт.

Первый замгендиректора Центра стратегических разработок Борис Копейкин ранее заявил, что рост доходов россиян выше уровня инфляции стал главным итогом 2023 года. По его словам, это главная черта трансформации экономики, при которой ценится труд, а нуждающимся в помощи оказывается адресная поддержка.