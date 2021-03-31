Россиян предупредили о росте цен на курицу и яйца

https://static.news.ru/photo/e312ce18-9235-11eb-83b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил о росте цен на очередную категорию продуктов. Речь идёт о яйцах и курице.

Если говорить про сегодняшний день, то мы видим, что есть рост цен на яйцо и куриное мясо. Достаточно неудачно произошла вспышка птичьего гриппа, — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Леонова, в условиях кризиса растёт потребление куриного мяса как более дешёвого. При этом производители курицы долго работали, уменьшая собственную прибыль, и сдерживали цены, но сейчас прибыль в бизнесе становится отрицательной, и производители будут вынуждены поднять цены. Причина — рост цен на корма, которые покупаются за валюту, курс которой вырос за последний год.

Как писал NEWS.ru, лидером подорожания остаётся мясо кур, стоимость которого только за первую неделю марта выросла на 1,7%.

В некоторых регионах прирост на курятину достиг 5,4%. Также, по данным Росстата, за первую неделю марта вновь подорожали яйца, подсолнечное масло и сахар. Яйца куриные подорожали в среднем на 0,9%. В отдельных регионах цена на них выросла на 10%.

Птицефабрики могут отказаться от производства таких премиальных товаров, как отборное яйцо и грудинка. Им предложено сконцентрироваться на выработке более дешёвых продуктов — тушки бройлера и яйца С2.