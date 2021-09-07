Эксперт предупредил о росте цен на автомобили в 2022 году

Эксперт маркетплейса «Банкавто» Сергей Власов заявил, что в 2022 году будет расти стоимость автомобилей в России. Причинами он назвал сохраняющийся дефицит микрочипов и подорожание комплектующих, сообщает РИА Новости.

Он отметил , что из-за дефицита электроники производителям придётся либо адаптировать комплектации, либо останавливать конвейеры. Решить проблему микрочипов, по мнению Власова, можно лишь децентрализовав их производство. Пока же спрос будет превышать предложения.

Цены в 2022 году продолжат расти: последствия пандемии сменит дефицит предложения, который станет главным драйвером подорожания, — считает эксперт.

Он добавил, что сейчас заказанные автомобили приходится ждать почти семь месяцев и очереди растянулись на все марки, поскольку детали электроники у них одни.

Это весомый повод прибавить к ценнику ещё, видя многократное превышение спроса над предложением. Благодатные условия для роста стоимости дополнены нестабильным курсом нацвалюты, подорожавшими комплектующими, а также рисками самих дилеров, которые опасаются снижения продаж и хотят компенсировать недостачу прибыли, — подчеркнул Власов.

Ранее стало известно, что проблемы, cвязанные с нарушением логистических цепочек по всему миру, могут привести к серьёзному подорожанию большинства товаров к концу текущего года. Отмечается, что за последнее время стоимость грузоперевозок существенно возросла. Это может сказаться на возможном дефиците некоторых категорий товаров к концу декабря.