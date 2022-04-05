Эксперт предупредил о продовольственном кризисе в мире

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что из-за роста санкционного давления в мире становится реальностью уменьшение производства продуктов питания. Рушится логистика, возник дефицит удобрений и энергоносителей, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт рассказал , что Россия является одним из главных поставщиков на мировой рынок зерна, удобрений, энергоносителей, которые считаются сырьём для производства продуктов питания.

Она в сложившихся обстоятельствах не сможет компенсировать ожидаемый дефицит продовольствия в мире, — подчеркнул Рамазанов.

Он считает, что названные проблемы актуальны и для других стран, торгующих зерном. Если и они сократят объёмы экспорта зерна, никто в мире не окажется в выигрыше, заключил эксперт.

Ранее экономический обозреватель Энтони Роули заявил, что санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу. По его словам, ограничения приведут не только к нехватке энергии и продовольствия, но и к развалу производств, поскольку пострадают бесчисленные каналы поставок на всех континентах.