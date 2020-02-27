https://static.news.ru/photo/e02bef76-59f2-11ea-a3be-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Авторитетный эксперт Нуриэль Рубини, спрогнозировавший кризис 2008 года, предрёк замедление темпов мировой экономики из-за коронавируса. Об этом он написал в своей статье в Financial Times.

Инвесторы слишком самонадеянны, если думают, что быстрое восстановление мировых рынков после обвала будет стабильным. Рынки долго убеждали себя, что эпидемия ограничится Китаем, но бедствие принимает глобальные масштабы. И ещё неизвестно, сколько стран и в каком объёме столкнутся со вспышкой вируса.

Ожидалось, что негативные последствия коронавируса пойдут на спад после первого квартала 2020 года, но уже сейчас понятно, что это не так. Жители Китая переживают эпидемию дома, рабочие места пустуют, разрушены международные цепочки поставок. На Китай приходится 20% мирового ВВП.

Компании на этом фоне предпочтут приостановить рост капитальных затрат до прояснения картины распространения вируса. Потребители также отсиживаются по домам — даже в США, где заболели всего 57 человек и не было ни одного летального исхода.

Рубини раскритиковал V-образное восстановление экономики: оно требует годового роста ВВП выше тех 6%, которые китайская экономика демонстрировала до эпидемии. Даже если у КНР получится сдержать вирус и его влияние на экономику ограничится только первым кварталом, процесс восстановления будет медленным.

Бессмысленно, считает экономист, ожидать быстрой помощи политиков. Они будут реагировать очень медленно либо не реагировать вообще.

У центральных банков кончились патроны: как вы думаете, насколько ещё более негативными могут стать ставки Европейского центробанка, Банка Японии и других? У американского Федрезерва остаётся лишь около 1,5 процентного пункта в запасе, — аргументирует экономист.

Негативный шок, обеспеченный с точки зрения поставок коронавирусом, нельзя урегулировать с помощью кредитно-денежной политики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проблемы с производством лекарств могут возникнуть в России из-за приостановки поставок сырья из Китая на фоне распространения коронавируса. Запасов сырья для отдельных видов жаропонижающих, антибиотиков и жизненно необходимых важнейших препаратов хватит только до апреля.